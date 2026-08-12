JBG SMITH Properties Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JBG SMITH Properties Registered gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -1,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat JBG SMITH Properties Registered 129,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 126,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at