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08.05.2026 06:31:29
JBG SMITH Properties Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
JBG SMITH Properties Registered hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,560 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat JBG SMITH Properties Registered im vergangenen Quartal 127,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JBG SMITH Properties Registered 120,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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