JBG SMITH Properties Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JBG SMITH Properties Registered hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JBG SMITH Properties Registered -0,720 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 127,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 130,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,090 USD. Im Vorjahr hatten -1,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 8,90 Prozent auf 498,60 Millionen USD. Im Vorjahr hatte JBG SMITH Properties Registered 547,31 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at