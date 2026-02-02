|
JBM Auto: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
JBM Auto ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JBM Auto die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 2,33 INR gegenüber 2,23 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat JBM Auto mit einem Umsatz von insgesamt 16,14 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent gesteigert.
