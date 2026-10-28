JBM Auto: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JBM Auto lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 2,49 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JBM Auto noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 INR in den Büchern gestanden.

JBM Auto hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,56 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at