JBM Auto hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JBM Auto hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 3,14 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JBM Auto noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent auf 18,52 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 9,25 INR gegenüber 8,54 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 54,72 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 60,88 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at