JBS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JBS hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 113,59 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,13 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at