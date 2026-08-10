JBS Aktie

JBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MNM2 / ISIN: BRJBSSACNOR8

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11.08.2026 01:39:48

JBS heir to become CEO of world’s largest meatpacker

Wesley Batista Filho’s move to the top role will restore control of the company to its founding familyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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