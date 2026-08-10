JBS Aktie
WKN DE: A0MNM2 / ISIN: BRJBSSACNOR8
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11.08.2026 01:39:48
JBS heir to become chief of world’s largest meatpacker
Wesley Batista Filho’s move to the top role will restore control of the company to its founding familyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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