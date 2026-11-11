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11.11.2026 06:31:29
JBS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
JBS hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,560 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JBS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,74 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 22,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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