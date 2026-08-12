JBS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JBS stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber 0,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 23,88 Milliarden USD gegenüber 20,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at