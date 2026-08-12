12.08.2026 06:31:29

JBS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JBS präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,18 BRL. Ein Jahr zuvor waren 1,37 BRL je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120,65 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JBS einen Umsatz von 118,97 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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