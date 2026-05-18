18.05.2026 06:31:29

JC Comsa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JC Comsa hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,48 JPY gegenüber -32,450 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JC Comsa einen Umsatz von 3,06 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 23,82 JPY beziffert, während im Vorjahr -47,480 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,62 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 15,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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