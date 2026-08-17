JC Comsa: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JC Comsa lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 23,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JC Comsa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,96 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at