JCHX MINING MANAGEMENT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JCHX MINING MANAGEMENT ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JCHX MINING MANAGEMENT die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,40 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat JCHX MINING MANAGEMENT im vergangenen Quartal 4,28 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JCHX MINING MANAGEMENT 3,62 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at