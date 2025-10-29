JCHX MINING MANAGEMENT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JCHX MINING MANAGEMENT hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,780 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat JCHX MINING MANAGEMENT mit einem Umsatz von insgesamt 3,62 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 34,07 Prozent gesteigert.

