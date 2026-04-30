30.04.2026 06:31:29

JCHX MINING MANAGEMENT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JCHX MINING MANAGEMENT hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,96 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JCHX MINING MANAGEMENT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,96 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2,97 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

JCHX MINING MANAGEMENT hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,75 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,57 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 13,88 Milliarden CNY gegenüber 9,93 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 3,63 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 12,92 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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