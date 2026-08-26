JCHX MINING MANAGEMENT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JCHX MINING MANAGEMENT hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JCHX MINING MANAGEMENT ein EPS von 1,10 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,60 Prozent auf 4,23 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at