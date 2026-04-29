JCHX MINING MANAGEMENT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JCHX MINING MANAGEMENT ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JCHX MINING MANAGEMENT die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,96 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JCHX MINING MANAGEMENT 0,680 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JCHX MINING MANAGEMENT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,41 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,81 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at