Jcontentree präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12365,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 98,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 47,21 Prozent auf 147,13 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 278,70 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at