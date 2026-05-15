JCR Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JCR Pharmaceuticals gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 3,57 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JCR Pharmaceuticals -33,800 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,97 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,87 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren -38,430 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 40,32 Milliarden JPY, während im Vorjahr 33,07 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at