29.01.2026 06:31:29
JCR Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
JCR Pharmaceuticals hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
JCR Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,900 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,52 Prozent zurück. Hier wurden 8,99 Milliarden JPY gegenüber 9,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
