JCU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JCU lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 93,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren 74,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at