JCU stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JCU hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 101,14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 80,50 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,16 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 365,74 JPY gegenüber 297,71 JPY im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat JCU mit einem Umsatz von insgesamt 29,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at