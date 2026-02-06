JCU vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JCU stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 89,54 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JCU noch ein Gewinn pro Aktie von 83,57 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at