JCY International Bhd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JCY International Bhd hat am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 MYR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 MYR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 132,0 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 167,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,010 MYR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 21,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 477,18 Millionen MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 606,68 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at