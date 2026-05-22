JCY International Bhd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JCY International Bhd präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 MYR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei JCY International Bhd ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 MYR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent auf 135,4 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at