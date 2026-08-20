JCY International Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JCY International Bhd hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 179,2 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 110,4 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at