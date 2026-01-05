Jd Cables stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jd Cables hat am 02.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 9,70 INR beziffert. Im Vorjahr waren 2,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 148,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,01 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,51 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at