JD.com Aktie

JD.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112ST / ISIN: US47215P1066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.06.2026 17:41:40

JD.com erhält Deutschlands Investitionskontroll-Freigabe bei Ceconomy

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--JD.com hat eine weitere regulatorische Hürde bei der geplanten Übernahme der MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy genommen. Beide Unternehmen teilten mit, sie hätten Deutschlands investitionskontrollrechtliche Freigabe für die Transaktion erhalten. Ein Sprecher des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie teilte mit, das Ministerium habe "für den Erwerb eine Genehmigung unter Auflagen erteilt". Diese sollen garantieren, dass personenbezogene Daten der Kunden von Ceconomy in Deutschland effektiv geschützt bleiben. Die Bundesregierung habe durch die Auflagen "zudem starke Überwachungs- und Kontrollrechte sowie die Möglichkeit, im Fall von Verstößen die Genehmigung zu widerrufen", so der Ministeriumssprecher in einer schriftlichen Stellungnahme.

Das Bundeskartellamt hatte den Erwerb bereits unter Wettbewerbsgesichtspunkten geprüft und freigegeben.

Ceconomy zufolge stehen noch mehrere Genehmigungen von Regulierungsbehörden aus, unter anderem aus Spanien und Österreich. Auch die EU führt seit Ende Mai eine vertiefte Prüfung nach der EU-Drittstaatssubventionsverordnung (Foreign Subsidies Regulation (FSR)) durch.

JD.com teilte mit, das Unternehmen begrüße die außenwirtschaftliche Freigabe als einen "wichtigen Meilenstein" und rechne mit einem "Vollzug des Angebots in der zweiten Jahreshälfte 2026".

Der chinesische Online-Handelsgigant JD.com hat sich mehr als 85 Prozent der Anteile an Ceconomy gesichert und will das Düsseldorfer Unternehmen nach Abschluss der Transaktion von der Börse nehmen. Beide Unternehmen haben eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet, Ceconomy zufolge hat JD.com verbindliche Zusagen gegeben für Strategie, Mitarbeiter, den Hauptsitz und die Marken.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JD.com Inc (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu JD.com Inc (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JD.com Inc (spons. ADRs) 22,05 -0,90% JD.com Inc (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen