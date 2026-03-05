JD.com Aktie
WKN DE: A112ST / ISIN: US47215P1066
|
05.03.2026 12:04:20
JD.com Slips To Loss In Q4; Revenue Up 1.5%
(RTTNews) - e-commerce company JD.com, Inc. (JD) reported Thursday a net loss attributable to ordinary shareholders for the fourth quarter of RMB2.71 billion or $388 million, compared to net income of RMB9.85 billion in the year-ago quarter. Net loss per ADS was RMB2.07 or $0.29, compared to net income per ADS of RMB6.47 last year.
Excluding items, adjusted net income per ADS was RMB0.57 or $0.08, compared to RMB7.42 in the prior-year quarter.
JD.com reported net revenues of RMB352.28 billion or $50.38 billion, an increase of 1.5 percent from RMB346.99 billion in the same quarter last year. Net product revenues decreased 2.8 percent, while net service revenues grew 20.1 percent from last year.
The Company also announced that its board of directors approved an annual cash dividend for the year ended December 31, 2025 of US$0.5 per ordinary share, or US$1.0 per ADS, to holders of ordinary shares and holders of ADSs, respectively, as of the close of business on April 9, 2026 Beijing/Hong Kong Time and New York Time, respectively, payable in U.S. dollars.
In Thursday's pre-market trading, JD is trading on the Nasdaq at $25.04, down $0.36 or 1.42 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JD.com Inc (spons. ADRs)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu JD.com Inc (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|21,85
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.