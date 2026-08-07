JD Orgochem gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JD Orgochem hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,49 Prozent auf 581,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 590,1 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at