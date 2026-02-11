JD Orgochem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JD Orgochem hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,400 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat JD Orgochem mit einem Umsatz von insgesamt 654,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 603,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 8,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at