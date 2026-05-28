JD Orgochem veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JD Orgochem ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JD Orgochem die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 694,6 Millionen INR gegenüber 598,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,09 INR beziffert. Im Vorjahr waren 1,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,60 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte JD Orgochem 2,26 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at