JD Sports Fashion Aktie
WKN DE: A3C480 / ISIN: GB00BM8Q5M07
|Gewinnwarnung
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20.08.2026 10:48:38
JD Sports-Aktie: Gesenkte Gewinnprognose sorgt für Kurssturz - auch bei adidas & Co
Auch die Aktien anderer Sportmode-Unternehmen gerieten am Donnerstag unter Druck. adidas gaben im DAX via XETRA um 1,8 Prozent nach, Puma im MDAX um 2,8 Prozent. In den USA fiel Nike vorbörslich um 0,1 Prozent.
Der Sportmodehändler JD Sports hatte - wie vor rund anderthalb Wochen bereits der Schweizer Konkurrent On - mit schwachen Umsätzen im zweiten Geschäftsquartal enttäuscht. Vorstandschef Regis Schultz ist schon eine Weile mit einer schwierigen Phase konfrontiert, in der der Boom bei Sport- und Freizeitbekleidung nachließ.
Am Markt habe nach wie vor ein starker Preisdruck geherrscht, erklärte Schultz mit Blick auf die aktuellen Geschäftszahlen. Wegen steigender Lebenshaltungskosten schränken die Konsumenten zunehmend ihre Ausgaben ein.
Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank hob vor allem das schwache Geschäft in den USA hervor. Richard Edwards von Goldman Sachs verwies darauf, dass die Mitte der neuen Prognosespanne für den bereinigten Vorsteuergewinn (Pbtai) nun 4 Prozent unter der bisherigen Konsensschätzung liegt.
/ck/mis
LONDON (dpa-AFX)
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