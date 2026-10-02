JD Wetherspoon FY26 Earnings Down, Despite Revenue Growth; 9- Week LFL Sales Rise

(RTTNews) - JD Wetherspoon plc (JDW.L), a pub operator, reported Friday lower pre-tax profit in fiscal 2026, despite growth in revenues.

During the last nine weeks ended September 27, 2026, like-for-like sales climbed 8.6 percent, aided by favorable weather conditions.

In the full year ended July 26, profit before tax of £77.7 million dropped 13.0 percent from £89.3 million in fiscal 2025. Earnings per share decreased to 55.8 pence from 56.8 pence a year ago.

Adjusted profit before tax declined to £58.6 million from £81.4 million in fiscal 2025. Adjusted earnings per share fell to 39.8 pence from 48.1 pence in the prior year.

Revenue increased 5.2 percent to £2.238 billion from £2.128 billion in the prior year. Like-for-like sales growth reached 4.2 percent for the full year.

Further, the board proposed a final dividend of 8.0 pence per share, unchanged from fiscal 2025, resulting in a total full-year dividend of 12.0 pence per share, matching the prior-year amount.

The dividend will be paid on November 26, to shareholders on the register at the close of business on October 23.

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