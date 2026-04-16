JDC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JDC hat am 14.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 15,65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JDC noch ein Gewinn pro Aktie von -12,150 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 31,96 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JDC 26,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at