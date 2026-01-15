|
15.01.2026 06:31:29
JDC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
JDC hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,12 JPY. Im Vorjahresviertel hatte JDC -0,300 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 33,81 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
