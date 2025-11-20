JDC Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JDC Group hat am 17.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 56,3 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at