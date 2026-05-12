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12.05.2026 06:31:29
JDC Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
JDC Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
JDC Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 EUR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74,9 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 63,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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