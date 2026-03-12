12.03.2026 06:31:29

JDC Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JDC Group stellte am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JDC Group 0,200 EUR je Aktie eingenommen.

JDC Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,0 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,660 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,430 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat JDC Group mit einem Umsatz von insgesamt 249,95 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 224,51 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

