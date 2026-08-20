JDC Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JDC Group stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68,6 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JDC Group einen Umsatz von 59,6 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at