JDC Group hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,080 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat JDC Group mit einem Umsatz von insgesamt 64,6 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at