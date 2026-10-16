JDC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JDC hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 19,89 JPY. Im letzten Jahr hatte JDC einen Gewinn von 16,35 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,52 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,06 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at