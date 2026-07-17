JDC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JDC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,67 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,44 Prozent auf 34,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JDC 35,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 68,36 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte JDC 16,62 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat JDC 135,21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 123,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at