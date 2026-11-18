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18.11.2026 06:31:28
JDcom A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
JDcom A hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 2,69 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JDcom A 1,94 HKD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat JDcom A 360,12 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 326,78 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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