JDcom A hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,69 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JDcom A 1,94 HKD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat JDcom A 360,12 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 326,78 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at