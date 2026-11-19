JDcom A hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,78 CNY je Aktie erzielt worden.

JDcom A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 309,59 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 299,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at