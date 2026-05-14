JDcom A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JDcom A hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 CNY, nach 3,59 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 315,69 Milliarden CNY gegenüber 301,08 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at