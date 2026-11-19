JDcom lud am 17.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat JDcom mit einem Umsatz von insgesamt 45,92 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at