JDcom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JDcom hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,59 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 41,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at